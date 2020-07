Red 23:24 Guardia costiera al lavoro: sanzioni a Golfo Aranci Intensa attività di controllo degli uomini dell’Ufficio Circondariale marittimo, per assicurare il corretto utilizzo del mare, salvaguardare bagnanti, diportisti e tutelare l’ambiente lungo i circa 90chilometri di costa di competenza nella costa nord-orientale dell´Isola



GOLFO ARANCI - Intensa attività di controllo degli uomini dell’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa e coordinati dal direttore marittimo del nord Sardegna, capitano di Vascello Maurizio Trogu, per assicurare il corretto utilizzo del mare, salvaguardare bagnanti, diportisti e tutelare l’ambiente lungo i circa 90chilometri di costa di competenza nella costa nord-orientale dell'Isola, da Punta Bados (Comune di Golfo Aranci) a Capo Ferro (Comune di Arzachena). E' stata operata una capillare attività preventiva ed informativa nei confronti di tutta l’utenza marittima, ma sono stati anche stigmatizzati alcuni comportamenti scorretti e sanzionate le attività illecite e pericolose per bagnanti e diportisti.



Diversi i comportamenti scorretti sanzionati. Tra questi, l’irresponsabile condotta di una moto d’acqua con quattro persone a bordo, tra cui un minorenne, a fronte del trasporto massimo di due persone. Comportamento incosciente da parte del conduttore, che è stato subito sanzionato, mentre i passeggeri in più sono stati trasbordati sul Gommone B77 dell’Ufficio locale marittimo di Porto Cervo e trasportati in banchina nel porto di Porto Rotondo. Durante i controlli “Mare sicuro”, è stato accertato che in uno stabilimento balneare non era stato predisposto il servizio di salvataggio. Il titolare è stato immediatamente diffidato dal continuare l’attività senza il servizio di assistenza ai bagnanti e, a suo carico, è stata elevata una sanzione da 1.032euro. Lo stabilimento ha potuto riaprire solo dopo l’assunzione di un addetto regolarmente brevettato.



Diversi controlli hanno riguardato anche la tutela degli ambienti dunali e delle aree del parco dell’Arcipelago de La Maddalena. A terra sono state sanzionate numerose autovetture che hanno parcheggiato sugli arenili, in zona dunale, con sanzioni da 206euro a veicolo. In mare, dopo gli accertamenti condotti dalla motovedetta Cp709 di Circomare Golfo Aranci, le sanzioni hanno riguardato l’attraversamento non consentito della zona Ma a tutela integrale dell’isola di Mortorio, con sanzioni da 333euro. Infine, un diportista scorretto è stato sorpreso ad abbandonare i rifiuti in area portuale di Golfo Aranci. Subito segnalato dai cittadini, è stato poi individuato dai militari, che lo hanno invitato a recuperare i rifiuti ed a smaltirli regolarmente, tramite ditte autorizzate o nei centri di raccolta. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa da 600euro.