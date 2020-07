Antonio Burruni 23:38 Serie A: Cagliari sconfitto in rimonta Nel match valido per il massimo campionato disputato all´Olimpico di Roma, gli ospiti sono stati i primi ad andare in vantaggio, in chiusura di primo tempo, con un tiro di Simeone deviato da Luis Alberto. Una sventola di Milinkovic-Savic ha pareggiato i conti in avvio di ripresa e poi, poco prima dell´ora di gioco, è arrivato il 2-1 di Immobile







PRIMO TEMPO. Dopo 2', splendida punizione di Joao Pedro, che la mette nel sette alla destra di Strakosha, ma l'arbitro annulla: doveva essere battuta “di seconda”. Cinque minuti dopo, palla a centro area, colpo di testa di Joao Pedro e palla oltre la traversa. Un minuto dopo, Cragno blocca la conclusione rasoterra di Lazzari. Al 9', il duello si ripete ed il portiere devia in angolo. Lunga azione laziale, ancora Cragno su Lazzari. Al quarto d'ora, Luis Alberto recupera un pallone sulla tre quarti cagliaritana ed esalta Ctragno, che vola a deviare in corner. Due minuti dopo, deviazione al volo sottomisura di Immobile ed il portiere la mette ancora oltre la traversa. Alla mezz'ora, cross dul secondo palo, testa di Ionita e Strakosha alza oltre la traversa. Dieci minuti dopo, Simeone anticipa tutti di testa su azione d'angolo ma, da ottima posizione, non inquadra lo specchio della porta. Al 44', Ionita recupera palla, la lavora in area laziale e la tocca per Simeone che, complice una deviazione di Luis Alberto, batte Strakosha per lo 0-1. L'arbitro concede un minuto di recupero. Ammonito Jony. Il tempo si chiude sulle proteste locali per una punizione dal limite richiesta e non concessa.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo le stesse formazioni dei primi 45'. Passa un minuto e mezzo e la Lazio pareggia con una sventola di Milimkovic-Savic dai 20metri. Al 49', ammonito Lazzari. Due minuti dopo, Cragno si salva ancora, stavolta su Luis Alberto. Sul corner successivo, ancora il portiere risponde in corner alla battuta del laziale. Al 54', Immobile si gira a centro area e Cragno, con l'aiuto del palo, dice ancora di no. Doppio cambio laziale tre minuti dopo, con Marusic e Lukaku per Lazzari e Jony. Al 58', Strakosha è attento sulla conclusione di Joao Pedro. Un minuto dopo, Immobile trova l'inserimento giusto, su assist di Luis Alberto e batte Cragno con un diagonale mancino non bello, ma efficace. Al 64', Caicedo cede il posto a Correa. Due minuti dopo, prima cambio isolano, con Birsa per Rog. Al 70', Mattiello cede il posto a Ragatzu. Sei minuti dopo, Immobile innesca Correa, ma Cragno respinge. A sette minuti dalla fine, Pisacane e Gagliano subentrano a Lykogiannis e Ionita. Per il 20enne attaccante algherese è l'esordio in serie A. Al minuto 87', ammonito Klavan. Tre minuti dopo, ammonito Parolo. Doppio cambio dei padroni di casa, con Cataldi ed Adekanye per Luis Alberto ed Immobile. L'arbitro concede 4' di recupero.



LAZIO-CAGLIARI 2-1:

LAZIO: Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Lazzari (12'st Marusic), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto (45'st Cataldi), Jony (12'st Lukaku), Caicedo (19'st Correa), Immobile (45'st Adekanye). Allenatore Simone Inzaghi..

CAGLIARI: Cragno, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (38'st Pisacane), Faragò, Nandez, Ionita (38'st Gagliano), Rog (21'st Birsa), Mattiello (25'st Ragatzu), Joao Pedro, Simeone. Allenatore Walter Zenga. (A disp. Rafael, Ciocci, Ceppitelli, Marigosu, Ladinetti, Lombardi, Paloschi, Pereiro).

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì.

RETI: 44' Simeone, 1'st Milinkovic-Savic, 14'st Immobile..



