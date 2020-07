Red 19:06 Fiamme lungo la Alghero-Olmedo Nel pomeriggio di oggi, un rogo è divampato nell´agro di Sassari, in località C.Masia. Le fiamme stanno interessando terreni incolti ed un canneto vicino alla strada Alghero-Olmedo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso



ALGHERO – Nel pomeriggio di oggi (venerdì), un rogo è divampato nell'agro di Sassari, in località C.Masia, dove sono intervenuti due elicotteri provenienie dalle basi del Corpo forestale di Bosa e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione Forestale di Alghero, coadiuvata dal personale eliportato e dal Gauf-Cfva di Sassari.



Sul posto, una squadra Forestas del cantiere di Sassari-Bonassai, una di Forestas del cantiere di Sassari-Lu Traineddu, una della Compagnia barracellare di Olmedo ed una dei Barracelli di Sassari. Le fiamme stanno interessando terreni incolti ed un canneto vicino alla strada Alghero-Olmedo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



* articolo in aggiornamento