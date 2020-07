Red 19:55 Malore a Cala Sassari: anziano salvato da parenti e bagnini Intervento dei mezzi del 118 in pochi minuti, con ambulanza ed elicottero, per prestare soccorso ad un 77enne recuperato in acqua da parenti e dai bagnini di Cala Sassari, a Golfo Aranci



GOLFO ARANCI - Intervento dei mezzi del 118 in pochi minuti, con ambulanza ed elicottero, per prestare soccorso ad un 77enne recuperato in acqua da parenti e dai bagnini di Cala Sassari, a Golfo Aranci. Sul posto, la Guardia Costiera di Golfo Aranci, che ha trovato l’uomo assistito dai bagnini e dall’ambulanza del servizio Asl 118.



Secondi cruciali per la vita dell’anziano, entrato in acqua per rinfrescarsi, ma che già da prima, come riferito dai parenti, avvertiva un senso di malessere generale, probabilmente dovuto alla forte calura estiva. Il nipote lo ha prima visto nuotare e poi fermarsi a testa in giù in acqua. Insospettito dalla posizione, lo ha sollevato chiedendo aiuto. Immediato l’intervento dei due bagnini, che hanno portato a riva l’uomo, prestandogli assistenza e chiamando i soccorsi, sospettando un principio di infarto.



Il 77enne è riuscito a fatica a respirare rigurgitando l’acqua ingoiata. L’ambulanza, giunta in pochi minuti, è riuscita a stabilizzare le condizioni dell’uomo, comunque cosciente e vigile. Una volta verificate le condizioni ed i parametri vitali, l'anziano è stato trasferito con ambulanza all’ospedale di Olbia per le cure e gli accertamenti del caso. La Guardia costiera di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa, ha acquisito le informazioni su quanto avvenuto e ha constato l’intervento ben eseguito da parte degli assistenti bagnanti.