Lotta alla contraffazione, intesa a Olbia Siglata l´intesa tra l'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria e il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Cooperazione tra l'Ufficio delle Dogane di Sassari e il Corpo di Polizia Locale



Commenti OLBIA - Il Direttore Territoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara e il Sindaco del Comune di Olbia, Settimo Nizzi, hanno siglato un Protocollo di Intesa che vuole rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti connessi al commercio. Gli obiettivi dell’intesa sono lo scambio d'informazioni, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e le altre attività illecite con l’individuazione delle aree di intervento; la tutela del consumatore negli acquisti, favorendo la regolarità nel settore del commercio e contrastando le forme di criminalità organizzata; la cooperazione tra l’Ufficio delle Dogane di Sassari e il Corpo di Polizia Locale, al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e contrarie alle norme sul commercio internazionale.