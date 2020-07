Red 15:15 Nuova gestione per il Parco Tarragona La Giunta stabilisce i criteri per l´avviso pubblico. A breve, il bando per l´affidamento in gestione dell´area verde della Mercede, dopo la scadenza dei nove anni del precedente affidamento, conclusosi quasi un anno fa. La videosorveglianza inserita tra gli oneri del concessionario







Il Parco Tarragona è stato affidato in concessione nel 2010 per un periodo di nove anni, con scadenza al 29 settembre 2019. L’Amministrazione comunale ha quindi proceduto alla nuova valutazione per «migliorare la valorizzazione dell’area, stimolando nuove forme di aggregazione sociale. Saltata la circostanza eccezionale dell’emergenza sanitaria del Covid – spiegano dagli uffici comunali - la Giunta ha ripreso la procedura che oggi mette le basi per l’emanazione dell’avviso pubblico». Il parco ha una superficie di 8100metri quadri ed è accessibile da Via Giovanni XXIII, da Via Alessandro Manzoni e da Via Tarragona. Commenti ALGHERO – A dieci mesi dalla scadenza della precedente gestione, il Comune di Alghero punta ad un nuovo affidamento in gestione del Parco Tarragona, con le direttive ed indirizzi stabiliti dalla Giunta comuinale che, su proposta dell’assessore al Demanio Giovanna Caria, inquadra il perimetro di attività e di gestione entro il quale l’imminente bando dovrà muoversi. Ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture, attrezzature e organizzazione della attività, garanzia sull’uso più aperto, completo ed equo delle strutture, coniugando il massimo delle funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività: sono queste le line di indirizzo stabilite alle quali si aggiungono le previsioni sull’utilizzo del parco da parte di terzi deve essere autorizzato dal concessionario seguendo diversi criteri, tra i quali, l'utilizzo da parte dell’Amministrazione comunale, l'utilizzo per manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture verdi e dei manufatti, attività per le scuole di ogni ordine e grado, attività di integrazione generazionale attraverso iniziative che coinvolgono le terza età e i giovani.La sicurezza dell’area verde sarà garantita da videosorveglianza, onere a carico del concessionario, che beneficerà dei proventi derivati dalla gestione del punto di somministrazione di alimenti e bevande, l’utilizzo dell’area per eventi e manifestazioni. Inoltre, al concessionario spetterà la gestione dei rifiuti solidi urbani, la conduzione, la manutenzione e la cura dell’area oggetto della concessione secondo un piano di cura e manutenzione che deve essere redatto dal concessionario e approvato dai settori competenti dell’Amministrazione.Il Parco Tarragona è stato affidato in concessione nel 2010 per un periodo di nove anni, con scadenza al 29 settembre 2019. L’Amministrazione comunale ha quindi proceduto alla nuova valutazione per «migliorare la valorizzazione dell’area, stimolando nuove forme di aggregazione sociale. Saltata la circostanza eccezionale dell’emergenza sanitaria del Covid – spiegano dagli uffici comunali - la Giunta ha ripreso la procedura che oggi mette le basi per l’emanazione dell’avviso pubblico». Il parco ha una superficie di 8100metri quadri ed è accessibile da Via Giovanni XXIII, da Via Alessandro Manzoni e da Via Tarragona.