Visite specialistiche ambulatoriali: punto accoglienza ad Alghero Ieri, in occasione della ripartenza delle visite specialistiche ambulatoriali, l´Assl Sassari ha allestito tre punti di accoglienza straordinari riservati agli utenti per fornire loro tutte le informazioni e le indicazioni







L’accoglienza dei pazienti è stata garantita dal personale medico ed infermieristico dell'Assl Sassari. L'intenso lavoro delle équipe è stato funzionale anche a completare le integrazioni delle agende dei medici con il Cup, così da rendere possibile prenotare attraverso il Cup le prestazioni ambulatoriali erogate nel Distretto socio sanitario di Alghero già da lunedì 27 luglio. Commenti SASSARI – Ieri (venerdì), in occasione della ripartenza delle visite specialistiche ambulatoriali, l'Assl Sassari ha allestito tre punti di accoglienza straordinari riservati agli utenti per fornire loro tutte le informazioni e le indicazioni relative alle prestazioni assistenziali, alle modalità di prenotazione delle visite ed ai nuovi percorsi di accesso alle strutture sanitarie predisposti in seguito all’emergenza pandemica da Covid-19. I punti di accoglienza sono stati allestiti a Sassari, nel poliambulatorio di Via Tempio; ad Alghero, nel poliambulatorio di Via degli Orti; ad Ozieri, nella sede del distrettoL’accoglienza dei pazienti è stata garantita dal personale medico ed infermieristico dell'Assl Sassari. L'intenso lavoro delle équipe è stato funzionale anche a completare le integrazioni delle agende dei medici con il Cup, così da rendere possibile prenotare attraverso il Cup le prestazioni ambulatoriali erogate nel Distretto socio sanitario di Alghero già da lunedì 27 luglio.