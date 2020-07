Antonio Burruni 22:06 Serie A: sconfitta a domicilio per il Cagliari Ancora una sconfitta per la formazione targata Zenga. 0-1 il risultato in favore dell´Udinese, che decide il match della Sardegna Arena, valido per il massimo campionato, con una rete di Okaka dopo 2´ di gioco







PRIMO TEMPO. Passano 2' e Okaka usa bene il corpo ed in girata porta in vantaggio l'Udinese. Il Cagliari alza il baricentro ed al 14', Lykogiannis, su punizione, chiama Musso alla parata a terra. Al quarto d'ora, prima cambio ospite, con Nuytinck che cede il posto a Samir. Due minuti dopo, Sema innesca De Paul, ma Cragno è attento. Al 20', ammonito Strygen Larsen. Cinque minuti dopo, ancora De Paul a stuzzicare Cragno. Al 27', punizione di Joao Pedro bloccata da Musso. Al 38', Lasagna parte in contropiede solitario e batte Cragno, ma la terna annulla per fuorigioco. Due minuti dopo, De Paul chiama Cragno alla deviazione. Allo scdere, ancora De Paul, che non trova lo specchio della porta. L'arbitro concede 4' di recupero, ma si resta sullo 0-1.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione di gioco. Al 53', Zenga mette Faragò, Mattiello e Pereiro per Lykogiannis, Pisacane e Ladinetti. Dieci minuti dopo, ripartenza ospite, Sema innesca Okaka, che non trova la doppietta. Al 67', Okaka lascia il posto a Nestorovski. Un minuto dopo, Mattiello chiama Musso alla parata. Al 74', giallo per Ionita. Tre minuti dopo, Musso non si fa sorprendere da Pereiro. Al 78', esordisce in serie A Marigosu, che prende il posto di Ragatzu. Un minuto dopo, torre aerea di Joao Pedro, Simeone ha la palla buona dal limite dell'area, ma calcia oltre la traversa. Al minuto 87, Birsa subentra a Ionita. Un minuto dopo, ammonito Nandez che, diffidato, salterà Cagliari-Juventus. L'arbitro concede 6' di recupero. Al 93', Simeone mette in mezzo per Joao Pedro, che anticipa tutti, ma la palla sfiora il palo.



CAGLIARI-UDINESE 0-1:

CAGLIARI: Cragno, Pisacane (8'st Mattiello), Ceppitelli, Klavan, Nandez, Ladinetti (8'st Pereiro), Ionita (42'st Birsa), Lykogiannis (8'st Faragò), Ragatzu (33'st Marigosu), Joao Pedro, Simeone. Allenatore Walter Zenga.

UDINESE: Musso, Becao, De Maio, Nuytinck (15' Samir) Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelar, Lasagna, Okaka (22'st Nestorovski). Allenatore Luca Gotti.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

