Red 9:27 Gli Alguer Games entrano nel vivo Proseguono gli appuntamenti nella spiaggia antistante il Bahia beach club, al Lido. Mercoledì, prenderà il via il Torneo 2vs2, che si concluderà con la finale di sabato. Via al Torneo Teqball a partire dal sabato 8 agosto mentre, il giorno dopo, ci sarà la sfida dei portieri



Commenti ALGHERO - Proseguono gli appuntamenti nella spiaggia antistante il Bahia beach club, al Lido, con gli “Alguer Games”, manifestazione che ha preso il via mercoledì. Mercoledì 29 luglio, prenderà il via il “Torneo 2vs2”, che si concluderà con la finale di sabato 1 agosto. Via al “Torneo Teqball” a partite dal sabato 8 mentre, il giorno dopo, domenica 9, ci sarà “1vs1 La sfida dei portieri”. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si può telefonare al numero 349/7804695. La manifestazione è organizzata dalla Futsal Alghero, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero.