LavoRas ad Alghero: linee d'indirizzo

Sul fronte della valorizzazione del patrimonio pubblico, l’Amministrazione interviene con il censimento e la catalogazione dei beni immobiliari e della aree verdi comunali per costituire uno stato di fatto preciso ed aggiornato di ciascun cespite immobiliare, con descrizione, autorizzazioni, planimetrie, calcoli di superficie ed accatastamento. Progetti anche per la digitalizzazione degli atti di Stato civile, per il miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza dai Servizi sociali attraverso al semplificazione, la razionalizzazione, la standardizzazione e la velocizzazione delle procedure divenute numerose ed articolate. Al via anche il progetto, in attuazione indiretta, per l’efficientamento procedurale ad alto impatto sullo sviluppo produttive d economico del territorio rivolto alle imprese e all’utenza privata al fine di favorire e semplificare la ricerca documentale e l’accesso agli atti. Commenti ALGHERO - Progetti LavoRas, cantieri di nuova attivazione da realizzare con il “Programma Plurifondo” annualità 2019 ad Alghero. Diversi gli ambiti di intervento nei quali l’Amministrazione comunale intende allestire cantieri sulla base di progetti che riguardano diversi settori. In totale, sono otto i progetti i cui indirizzi sono stati approvati dalla Giunta con la delibera n.182 del 17 luglio. La ricaduta è di cinquantotto unità disoccupate della città.L’attivazione dei cantieri è finalizzata a favorire l’occupazione, seppur a tempo determinato della durata di otto mesi, dei soggetti privi di impiego residenti nel Comune di Alghero, che non usufruiscono di sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità. L’impegno complessivo delle risorse è di circa 950mila euro. L’Amministrazione attua gli interventi sia in modo diretto, sia attraverso l’affidamento a favore della Società in House e della Fondazione Alghero. Previsti i cantieri per la valorizzazione e la messa in sicurezza delle aree verdi di particolare pregio ambientale, con particolare riferimento alle aree umide, litorali, alla sistemazione di zone di pregio e l’attuazione del progetto che, con l’applicazione di nuove tecnologie, migliora la conoscenza culturale dei luoghi della cultura del patrimonio artistico, architettonico ed archeologico.Sul fronte della valorizzazione del patrimonio pubblico, l’Amministrazione interviene con il censimento e la catalogazione dei beni immobiliari e della aree verdi comunali per costituire uno stato di fatto preciso ed aggiornato di ciascun cespite immobiliare, con descrizione, autorizzazioni, planimetrie, calcoli di superficie ed accatastamento. Progetti anche per la digitalizzazione degli atti di Stato civile, per il miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza dai Servizi sociali attraverso al semplificazione, la razionalizzazione, la standardizzazione e la velocizzazione delle procedure divenute numerose ed articolate. Al via anche il progetto, in attuazione indiretta, per l’efficientamento procedurale ad alto impatto sullo sviluppo produttive d economico del territorio rivolto alle imprese e all’utenza privata al fine di favorire e semplificare la ricerca documentale e l’accesso agli atti.