«Consiglio comunale all´aperto, non tra pochi»

E' questa la posizione dei consiglieri comunali Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto in merito al consiglio previsto per la giornata di venerdì 31 luglio al Quarter [



«Un emendamento che presto approderà in Aula a Cagliari, in Consiglio Regionale, e che potrebbe modificare l'intero sistema sanitario cittadino. Perché non convocare consiglio all'aperto, magari di sera al Quarter? La massima partecipazione, in una ordinata e regolamentata assemblea, potrebbe consentire alle associazioni, agli operatori sanitari, ai sindacati, alle forze sociali e politiche di essere presenti e partecipi».

«Si sta prendendo una decisione importante, non ci si chiuda tra quattro mura in pochi. Non facciamo in modo che le misure Covid impediscano il libero confronto e la partecipazione. Il Presidente Raffaele Salvatore, come sempre attento alle opinioni di tutti, ascolti questa richiesta di buon senso e di apertura al contributo vero degli algheresi» concludono i consiglieri comunali.