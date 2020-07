Cor 16:54

Riapertura scuole, incontro ad Alghero

ALGHERO - Si è svolto questa mattina presso gli uffici della pubblica istruzione ad Alghero, un incontro al quale hanno partecipato i dirigenti scolastici, Ibba, Cherveddu, Masala, l'assessore Maria Grazia Salaris, i funzionari del settore, i responsabili della Gemeaz Elior. All'ordine del giorno l'organizzazione del servizio di refezione scolastica secondo le norme di sicurezza anti Covid. Si procederà con la costituzione di una commissione prevedendo i sopralluoghi per verificare le varie possibilità illustrate nel corso della riunione. L'assessore Salaris ha voluto sottoporre ai dirigenti scolastici anche il tema delle palestre scolastiche in vista della ripresa delle attività da parte delle associazioni sportive. L'amministrazione ha predisposto, ad opera del settore manutenzioni e dell'assessore Peru, un cronoprogramma di interventi per mettere le scuole in sicurezza in vista dell'inizio dell'anno scolastico, prevedendo uno stanziamento di bilancio di 420 mila euro con la recente variazione di bilancio decisa dalla maggioranza e dalla giunta. Nelle ultime settimane proprio le scuole erano state al centro di un'infuocata polemica a causa della mancata partecipazione del Comune al bando del Ministero dell'Istruzione [ LEGGI ].