E´ Muroni il capogruppo della Civica

ALGHERO - E' Antonello Muroni il nuovo capogruppo della Civica di maggioranza, "Noi con Alghero", nell'aula di via Columbano. Dopo l'addio di Maurizio Pirisi , passato ormai alla corte della Lega di Matteo Salvini e Michele Pais, sarà l'esperto consigliere, in passato già presidente dell'Aula algherese, a guidare il gruppo composto anche da Alessandro Loi. Lo stesso Pirisi invece non potrà ancora fregiarsi ufficialmente del gruppo Lega e transiterà così al gruppo Misto in quota Carroccio (servono due consiglieri per far gruppo secondo regolamento).Nella foto: Antonello Muroni