Red 17:21 Distretto senza direttore: Manca interroga l´assessore Il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca ha presentato un´interrogazione con richiesta di risposta scritta al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ed all´assessore regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale Mario Nieddu sul distretto sanitario di Alghero







Nella foto: il consigliere regionale Desirè Manca Commenti ALGHERO - «Come mai l’Ats ha deciso di indire una nuova selezione nonostante sussista un elenco di novantotto idonei individuati a seguito di procedura comparativa per il conferimento di ventiquattro incarichi di Struttura complessa di direzione di Distretto afferenti al Dipartimento aziendale delle attività distrettuali conclusasi in data 2 ottobre 2018, e considerando che le norme vigenti prevedono la validità delle graduatorie approvate dal 2018 al 2019 per tre anni dall’approvazione della graduatoria e senza condizioni specifiche per gli idonei?».Questa la prima domanda contenuta nell'interrogazione con richiesta di risposta scritta che il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca ha presentato al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ed all'assessore regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale Mario Nieddu.Un'interrogazione che si aggiunge alla querelle sulla sanità ad Alghero, che sta facendo discutere le forze politiche in campo, sia a livello locale, che regionale. Manca chiede anche a Solinas e Nieddu «quando intendano sbloccare la non più sostenibile situazione di vacanza contrattuale per il ruolo di direttore di Struttura complessa del Distretto di Alghero, che sta arrecando notevoli disagi quotidiani nel garantire un’adeguata assistenza sociosanitaria in tutto il territorio, anche in considerazione della complessa gestione sanitaria del post emergenza Covid-19».Nella foto: il consigliere regionale Desirè Manca