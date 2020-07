Red 19:46 Auto in fiamme: conducente illeso Oggi, lungo la Strada provinciale 12, tra Villanova Monteleone e Montresta, per cause ancora non chiarite, un´autovettura è andata a fuoco. Fortunatamente, il conducente è rimasto indenne



VILLANOVA MONTELEONE – Attimi di panico, oggi (mercoledì), lungo la Strada provinciale 12, tra Villanova Monteleone e Montresta. Per cause ancora non chiarite, un'autovettura è andata a fuoco. Fortunatamente, il conducente è rimasto indenne. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento algherese di Via Napoli, che hanno spento le fiamme e bonificato la zona.