Primo gol in serie A per l´algherese Gagliano Il 20enne attaccante del Cagliari, al 9´, ha segnato la rete del vantaggio rossoblu, che ha aperto la vittoria dei padroni di casa sui pluricampioni d´Italia della Juventus. L´esordio in serie A era arrivato una settimana fa, nel match perso contro la Lazio







Al 9', il centravanti algherese ha approfittato di un rimpallo in area bianconera dopo un cross di Faragò dalla destra e ha trovato il tocco vincente per battere Buffon. E' un mese perfetto per Luca Gagliano, che il 14 luglio ha compito vent'anni, il 23 ha esordito in serie A (nella sfida persa 2-1 contro la Lazio) e ieri (mercoledì 29), ha disputato i 45' da titolare, trovando anche la prima rete nella massima serie.



Gagliano, classe 2000 di Alghero, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile rossoblu fino a diventare protagonista nella Primavera ed ora in Prima squadra. Aveva esordito in Prima squadra subentrando nel match di Coppa Italia contro il Pordenone, il 28 novembre 2017.



