Pd Alghero: incontro online con Ganau

Nella foto: il capogruppo Pd in Consiglio regionale Gianfranco Ganau Commenti ALGHERO - Il Circolo cittadino del Partito democratico Alghero organizza una serie di incontri con i rappresentanti del partito che ricoprono ruoli istituzionali e politici a livello regionale e nazionale per aggiornamenti diretti sul quadro delle attività in corso ai vari livelli. Il primo incontro sarà con il capogruppo in Consiglio regionale Gianfranco Ganau per parlare di politiche regionali. L'evento si terrà via Zoom, oggi (giovedì), dalle 19 alle 20. La partecipazione è aperta ai non iscritti previa richiesta con un messaggio dalla pagina Facebook del Pd Alghero.