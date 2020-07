video Cor 22:22 Moto-carrozzella si schianta sullo spartitraffico Spaventoso incidente questa sera in via De Gasperi ad Alghero. Provvidenziale l´intervento dei Vigili del fuoco e la corsa al Pronto soccorso. Le immagini dei soccorsi







Sul posto i Vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere. Fortunatamente sul marciapiede che separa la doppia carreggiata di via De Gasperi, proprio di fronte al super market, in quel momento non transitava nessuno, altrimenti il bilancio dell'incidente sarebbe potuto essere ben più grave.



L'uomo è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Civile per le cure del caso. Intervenuti anche gli agenti della Polizia locale che hanno svolto i rilievi al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro. ALGHERO - All'origine di tutto, probabilmente, una fatale distrazione. L'uomo alla guida della sua motocarrozzella deve aver calcolato male la curva e dopo aver perso il controllo del mezzo è piombato contro lo spartitraffico cappottando. Spaventoso incidente questa sera (giovedì) in via De Gasperi ad Alghero.Sul posto i Vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere. Fortunatamente sul marciapiede che separa la doppia carreggiata di via De Gasperi, proprio di fronte al super market, in quel momento non transitava nessuno, altrimenti il bilancio dell'incidente sarebbe potuto essere ben più grave.L'uomo è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Civile per le cure del caso. Intervenuti anche gli agenti della Polizia locale che hanno svolto i rilievi al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro. Guarda e condividi il video su Alguer.tv