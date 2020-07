Red 13:21 L´Isola del turismo sportivo: parla Chessa Ieri mattina, l´assessore regionale del Turismo Gianni Chessa ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto “L’Isola del turismo sportivo”: La decisione di finanziare questo progetto non è di un assessore in particolare, ma della Giunta nella sua collegialità»







Così, ieri mattina (giovedì), l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa ha esordito nella conferenza stampa di presentazione del progetto, spiegando come «la decisione di finanziare questo progetto – e se ce ne saranno altri che avranno la stessa ricaduta sul territorio la Regione non avrà certo difficoltà a trattarle con la stessa obiettività senza guardare il colore politico di chi le propone ma solo la validità del progetto – non è di un assessore in particolare, ma della Giunta nella sua collegialità. Il Consiglio regionale, poi, ha approvato la legge che dispone il finanziamento di 1,9milioni di euro per il triennio 2020–2022. La Regione, a partire dall’Assessorato al Turismo, vigilerà attentamente su come verranno spese le risorse pubbliche per l’organizzazione e realizzazione del progetto l’Isola del turismo sportivo e valuterà per ogni manifestazione la ricaduta sul territorio dal punto delle presenze turistiche e dell’impatto economico e occupazionale».



«L’importanza del progetto è data anche dal fatto che il Comitato organizzatore locale TurSport sia un soggetto aperto alle Federazioni e associazioni sportive: le prime ad aderire sono state quelle degli sport minori, che sono proprio quelle che hanno maggiore difficoltà a organizzare eventi a livello nazionale e locale. Il numero delle Federazioni - sottolinea Chessa - mi assicurano i promotori è in crescita: ad esempio fa piacere sapere che la Sardegna ospiterà il campionato mondiale di biliardo sportivo a 5 birilli o i campionati di karate che sono discipline sicuramente più conosciute dal grande pubblico e daranno grande visibilità alla Sardegna. La presenza del Coni Sardegna alla conferenza stampa di oggi è sufficiente a smentire le tante cose inesatte che sono state dette e scritte in queste settimane: questo progetto è promosso da uomini di sport e che amano lo sport, personalità che si sono fatte valere dentro i campi da gioco e fuori, sia a livello nazionale che internazionale. Il loro curriculum è inattaccabile».



