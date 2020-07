Cor 9:00 Matherland, dal 2 agosto giostra in porto Via libera al parco divertimenti nell´aera portuale di Alghero. Dal 2 agosto al via le operazioni di montaggio su circa 3.300mq di demanio. La giostra rimarrà fino al 31 ottobre 2020



ALGHERO - Seppur con grande ritardo rispetto alla tradizione, ritorna il Parco divertimenti Matherland nell'area portuale di Alghero. Dal 2 agosto al via le operazioni di montaggio su circa 3.300mq di demanio: c'è la determinazione della Regione Sardegna e la conseguente ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero. L'area sarà interdetta alla circolazione veicolare. Sarà a carico della società cooperativa Matherland, anche mediante servizio di vigilanza, il transito dei veicoli autorizzati ed i mezzi di soccorso. La giostra rimarrà in città fino al 31 ottobre 2020.