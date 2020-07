Cor 12:00 All´Argentiera l´acqua non è potabile Lo ha stabilito con un´ordinanza firmata oggi il sindaco Gian Vittorio Campus, a seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats



Commenti SASSARI - In via Miniera Vecchia, via dei Minatori, via Carbonia, piazza Bazzinitta, via La Plata l'acqua della condotta non è adatta al consumo umano diretto, come bevanda e per la preparazione degli alimenti, e può essere usata solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici. Lo ha stabilito con un'ordinanza firmata oggi il sindaco Gian Vittorio Campus, a seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats Sardegna che hanno evidenziato la non conformità ai parametri dei coliformi totali. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nella norma.