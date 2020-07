Cor 20:38 Asinara Destination Wedding Il Comune di Porto Torres lancia la campagna Destination Wedding per l’Asinara. Video e fotografie saranno pubblicati su social e riviste di settore per promuovere il turismo matrimoniale



Commenti PORTO TORRES - Un matrimonio su un'isola selvaggia, tra ambienti incontaminati, scogliere a picco sul mare e acque limpide. L’Asinara è un palcoscenico ideale per raccontare in immagini il sogno d’amore: per questo il Comune di Porto Torres ha deciso di estendere anche all’isola parco il progetto di promozione turistica Destination Wedding, già avviato due anni fa nelle aree verdi e monumentali cittadine. La campagna pubblicitaria partirà con la diffusione di uno shooting video e fotografico: gli scorci di straordinaria bellezza dell’Asinara saranno resi ancora più suggestivi da riprese aeree, foto e video di allestimenti sostenibili e di pregio.