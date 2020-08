Covid-19: Altri sei casi nell’Isola

30/7/2020 Una giornata Covid-free per l´Isola Nell´ultimo aggiornamento dell´Unità di crisi regionale non si registrano nuovi casi di positività, che restano 1.394. In totale sono stati eseguiti 105.701 tamponi in Sardegna. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto tre, nessuno in terapia intensiva, mentre venti sono le persone in isolamento domiciliare