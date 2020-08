Red 9:08 Libri: Giacomo Mameli ad Alghero Mercoledì sera, nuovo appuntamento con le anteprime di “Dall´altra parte del mare”, il festival organizzato dall’Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero, il sostegno ed il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna, dei Comuni di Alghero e Putifigari, e della Fondazione Alghero







Nella foto: Giacomo Mameli Commenti ALGHERO - Mercoledì 5 agosto, nuovo appuntamento con le anteprime di “Dall'altra parte del mare”, il festival organizzato dall’Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero, il sostegno ed il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna, dei Comuni di Alghero e Putifigari, e della Fondazione Alghero. Alle 21, Giacomo Mameli sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare, accompagnato dal giornalista Francesco Pinna, il suo libro “Hotel Nord America”, appena pubblicato dalle edizioni “Il Maestrale”.Mameli, nato nel 1941 a Perdasdefogu, è giornalista e scrittore. Laureato in Sociologia, alla Scuola superiore di giornalismo di Urbino ha discusso la tesi “Quattro paesi, un’isola”, con Paolo Fabbri e Carlo Bo. E’ direttore artistico del festival letterario “SetteSere, SettePiazze, SetteLibri” a Perdasdefogu.Fra i suoi libri, “La ghianda è una ciliegia” (Cuec 2006; Il Maestrale 2020), “Sardo sono” (Cuec 2012), “Il forno e la sirena” (Cuec 2013) e “Le ragazze sono partite” (Cuec 2015; Il Maestrale 2020). Per Il Maestrale, nel 2019, è uscito anche il libro “La chiave dello zucchero”.Nella foto: Giacomo Mameli