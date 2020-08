Red 17:01 Covid-19: altri due casi nell’Isola Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano altri due casi positivi: una turista elvetica già rientrata a casa da Sassari ed un bulgaro attualmente in isolamento fiduciario a Cagliari



CAGLIARI - Sono 1.416 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si registrano altri due casi positivi: il primo, nella provincia di Sassari, una turista testata perché fra i contatti di una persona precedentemente in Sardegna per soggiorno e risultata positiva una volta rientrata in Svizzera; il secondo, nella Città Metropolitana di Cagliari, un cittadino proveniente dalla Bulgaria e già in isolamento fiduciario in conformità con le restrizioni previste per i soggetti in arrivo da quell’area.



Resta invariato il numero delle vittime: 134. In totale, sono stati eseguiti 107.836 tamponi (+ 420 nelle ultime ventiquattro ore). I pazienti ricoverati in ospedale sono tre, nessuno in terapia intensiva, mentre quarantuno sono le persone in isolamento domiciliare (+ uno).



Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.235 pazienti guariti (+ uno), più altri tre guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.416 casi positivi complessivamente accertati, 262 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari (+ uno), 123 nel Sud Sardegna, sessantuno ad Oristano, ottantatre a Nuoro ed 887 (+ uno) a Sassari.