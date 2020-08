video Red 21:24 Fiamme nel Corso di Alghero

articolo aggiornato alle 22.30 ALGHERO – Attimi di paura nel Centro storico di Alghero. Per cause non ancora chiarite, questa sera (lunedì), attorno alle 20, una bombola è andata a fuoco in un appartamento al terzo ed ultimo piano di una palazzina di Corso Carlo Alberto.La strada, tra le più trafficate da algheresi e turisti per le passeggiate serali, si è subito riempita di curiosi. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che sono intervenuti per domare le fiamme e bonificare la zona.Nel frattempo, gli agenti della Polizia locale hanno operato lungo le arterie del dedalo storico per perimetrare la zona ed evitare eventuali pericoli ai curiosi. Due le persone ferite in modo lieve, sono state accompagnate al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile dal personale medico del 118. Guarda e condividi il video su Alguer.tv