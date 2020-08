Red 9:18 Teatro: Andrea Scanzi ad Alghero Il giornalista e scrittore sbarca nell´Isola sotto le insegne del Cedac con “E pensare che c´era Giorgio Gaber”, un personale e sentito omaggio all´intellettuale ed artista, figura di spicco della cultura italiana del Novecento ed inventore, con Sandro Luporini, del teatro-canzone







Nella foto (di Claudio Passeri): Andrea Scanzi Commenti ALGHERO - Andrea Scanzi sbarca nell'Isola sotto le insegne del Cedac con “E pensare che c'era Giorgio Gaber”, un personale e sentito omaggio all'intellettuale ed artista, figura di spicco della cultura italiana del Novecento ed inventore, con Sandro Luporini, del teatro-canzone. «Il Gaber più forte, quello più geniale, è spesso quello che meno si conosce», sottolinea il giornalista e scrittore, autore ed interprete teatrale di scena domani, mercoledì 5 agosto, alle 22, all'Ama/Auditorium multidisciplinare di Arzachena, con la “versione aggiornata e rivisitata” del suo “Gaber se fosse Gaber”, evento realizzato in collaborazione con Deamater.La tournée proseguirà giovedì 6, alle 21.30, al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri; venerdì 7 doppia recita, alle 20.30 (turno A) ed alle 22.30 (turno B) a Lo Quarter di Alghero; sabato 8, alle 21.30, allo Spazio Giovani “F.Busonera”, in località Sa Rodia, ad Oristano. Ed ancora, domenica 9, alle 21, all'Anfi/Teatro Comunale di San Gavino Monreale; lunedì 10, ancora un doppio appuntamento, alle 21 (riservato agli abbonati), ed alle 22.30, all'Arena Mirastelle di Carbonia.«Sono convinto che Gaber e Luporini siano stati profetici almeno quanto Pasolini – scrive Scanzi nelle note di presentazione - In ogni loro canzone e monologo ci sono degli elementi di lucidità, profezia e forza che sono qualcosa d’incredibile. La presenza scenica, la mimica, la lucidità profetica, il gusto anarcoide per la provocazione, il coraggio (a volte brutale) di “buttare lì qualcosa” e l’avere anticipato così drammaticamente i tempi, fanno del pensiero di Gaber-Luporini, oggi più che mai, un attualissimo riferimento per personaggi della politica, dello spettacolo, della cultura, del nostro sociale quotidiano».Nella foto (di Claudio Passeri): Andrea Scanzi