Fipe Confcommercio Sud Sardegna: Emanuele Frongia presidente







Nella foto: il nuovo presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia Commenti CAGLIARI - Emanuele Frongia è il nuovo presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna. È stato eletto ieri (martedì), nel corso dell’assemblea del Consiglio direttivo della Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio Sud Sardegna. Il 40enne Frongia rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. Verrà affiancato dal vicepresidente Efisio Mameli e dai consiglieri Matteo Achenza, Danilo Argiolas, Maria Carta ed Alberto Melis. A parte Mameli, gli altri entrano a far parte per la prima volta del Consiglio della Federazione che raggruppa i pubblici esercizi come bar e ristoranti.«È un momento importante per la rappresentanza della nostra categoria - ha dichiarato il neopresidente Frongia - la voglia di rappresentanza e di far parte dell’associazionismo è sentita da tante aziende. Questo è un inizio in un periodo in cui le problematiche sono tante, ma è proprio in questi momenti che nasce la voglia di riscatto. Continueremo, come abbiamo fatto finora, a lavorare per affrontare le difficoltà che affliggono il comparto. Come l’emergenza legata ale misure anti-contagio o, ancora, la concorrenza sleale. L’operatività di una grande squadra come quella che si è costituita oggi cercherà in ogni modo di tutelare la dignità e l’integrità della categoria».«Finalmente, dopo vent'anni, è stata ricostituita la Fipe con un Direttivo di grande qualità, l’organizzazione più importante della Confcommercio - ha commentato il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti - la formazione di questa squadra segue un lavoro eccezionale fatto a sostegno delle nostre imprese durante il lockdown. Quest’anno, abbiamo registrato cinquantatre nuove iscrizioni e il nuovo presidente Frongia, con il nuovo Direttivo a cui faccio i miei migliori auguri, sapranno proseguire con un ottimo lavoro».Nella foto: il nuovo presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia