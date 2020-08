Red 22:42 Dall´altra parte del mare con Paola Zannoner Domani sera, a Putifigari, nuovo appuntamento con le anteprime del festival organizzato dall’Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero, il sostegno ed il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna, dei Comuni di Alghero e di Putifigari, e della Fondazione Alghero







Nella foto: Paola Zannoner Commenti PUTIFIGARI – Domani, giovedì 6 agosto, nuovo appuntamento con le anteprime di “Dall'altra parte del mare”, il festival organizzato dall’Associazione Itinerandia, con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero, il sostegno ed il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna, dei Comuni di Alghero e di Putifigari, e della Fondazione Alghero. Protagonista della serata sarà Paola Zannoner che, alle 21, incontrerà i lettori in Piazza Boyl, a Putifigari, per presentare, accompagnata da Raffaele Sari, “Il bardo e la regina”, il suo nuovo romanzo storico sul giovane William Shakespeare.Il libro è ambientato a Stratford-upon-Avon, nel 1585. Uno straordinario affresco storico, un romanzo di intrigo, mistero ed amore dalla penna di un’autrice pluripremiata e vincitrice del Premio Strega.Zannoner, esperta di letteratura, è una delle più importanti scrittrici italiane per ragazzi. I suoi libri, tradotti in diversi Paesi, hanno ricevuto numerosi premi, tra i quali il “Bancarellino”, il premio “Cento” ed il premio “Strega” per ragazzi e ragazze con il romanzo “L’ultimo faro”.Nella foto: Paola Zannoner