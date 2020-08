Red 18:01 AgriTeatrí: doppio appuntamento con Nicola Virdis Domani e sabato, all´Agriturismo I vigneti, doppio appuntamento con la comicità di Virdis, ospite di entrambe le serate, con una girandola di gag e situazioni comiche che coinvolgono e divertono il pubblico







ALGHERO – Prosegue il lungo viaggio tra teatro, musica, cibo ed arti della rassegna "AgriTeatrí", che vede la direzione artistica di Ignazio Chessa. Domani, venerdì 7, e sabato 8 agosto, doppio appuntamento con la comicità di Nicola Virdis, ospite di entrambe le serate, con una girandola di gag e situazioni comiche che coinvolgono e divertono il pubblico. Uno spettacolo molto originale, che non è mai uguale: infatti è il pubblico ad aiutare e guidare il Nerd nella costruzione della sequenza delle gag ed a costruire con lui, sul momento, la "scaletta" della performance.Con la sua incredibile comicità, Virdis proporrà azioni sceniche, giochi musicali e trovate surreali utilizzando oggetti e situazioni rigorosamente Anni Ottanta, facendo comprendere al pubblico un concetto molto originale: se sai perdere, forse hai già vinto. Il pubblico sarà anche protagonista e "girando" insieme a lui con il tormentone «Turn around», il fenomeno virale dell'anno, che ha portato Nicola Virdis a superare 5milioni di visualizzazioni sul sito internet di "Italia's got talent". 60' di risate senza dire una parola.AgriTeatrí è il progetto nato dalla collaborazione tra Lo Teatrí di Ignazio Chessa e l'Agriturismo I vigneti, che hanno lanciato questo nuovo format che consente all'offerta culturale, teatrale e turistica di incontrarsi e continuare ad esistere nel pieno rispetto di quelle che sono le esigenze di sicurezza post Covid. La prenotazione è obbligatoria.