Dinamo: la capitana sarà Cinzia Arioli

SASSARI - Nuovo importante tassello per la Dinamo Sassari, che si prepara al campionato di serie A1 di pallacanestro femminile "firmando" la play-guardia Cinzia Arioli, veterana dalla lunga carriera in A1 e A2. Nata a Magenta il 7 febbraio 1984, ma sarda d'adozione, fedelissima di coach Antonello Restivo che l'ha già allenata a Cagliari e Selargius, darà alla squadra compattezza ed esperienza.«Siamo una squadra molto giovane e avere nel roster una giocatrice come Cinzia ci sarà utile perché riesce come poche a trovare situazioni di 1vs1 prendendo falli importanti. Sa attaccare il canestro, riesce a vedere situazioni di scarico. Per questa prima volta nella massima serie, sarà fondamentale avere una come lei nel gruppo», dichiara il tecnico biancoblu.Cresciuta nel settore giovanile di Vittuone, dopo aver mosso i primi passi in A2 nel club brianzolo di Biassono, Cinzia Arioli costruisce la sua carriera prevalentemente in Sardegna e, dal 2004 al 2006, vive la prima esperienza sull'Isola con la maglia del Cus Cagliari. Gioca successivamente tra A1 e A2 con Pontedera, Chieti, Viterbo e La Spezia, prima di fare ritorno nel capoluogo sardo tra le file del Cus, dove rimarrà per sei annate. Nella stagione 2011/12, disputa la massima serie, raggiunge i play-off e conquista la convocazione in Nazionale. A Cagliari, sotto la guida di coach Restivo, vive la miglior stagione della sua carriera di A1, nel 2013/14. Nell'estate 2016, si trasferisce in A2, al San Salvatore Selargius, dove milita per quattro stagioni, l'ultima ancora con Antonello Restivo in panchina.