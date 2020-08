Red 14:53 Sabato, Matherland inaugura ad Alghero Domani sera, nell´area portuale, riaprirà il parco divertimenti itinerante più grande della Sardegna che, anche quest´estate, fa tappa nella Riviera del corallo con oltre trenta attrazioni







Luciano Marengo, responsabile relazioni esterne, sottolinea invece che «l'intero Luna park attuerà i protocolli nazionali e regionali previsti per lo spettacolo viaggiante in relazione all'emergenza Covid. Ringraziamo ancora una volta la città di Alghero che ci ha dimostrato il suo affetto e il sostegno in un periodo difficile per tutti, caratterizzato dall'emergenza sanitaria». Commenti ALGHERO – Domani, sabato 8 agosto, dalle 18.30, nell'area portuale di Alghero, riaprirà il “Matherland”, il parco divertimenti itinerante più grande della Sardegna che, anche quest'estate, fa tappa nella Riviera del corallo con oltre trenta attrazioni: dai grandi classici come autoscontro, disco volante, castello incantato e montagne russe, fino al tappeto volante, twister, giostra seggiolini passando per tutta una serie di attrazioni per i più piccoli come la giostrina con i personaggi più amati dai bambini, superpluto, mini autoscontro, gonfiabili, tappeto elastico, giochi acquatici, trenino e tanti giochi a premio. Il parco dei divertimenti sarà aperto tutti i giorni, dalle 18.30 in poi, fino a tutto settembre.Corrado Marengo, storico proprietario del Luna park, annuncia che «come ogni anno, ci saranno anche diverse iniziative sociali riservate ai più piccoli, ma anche agli anziani e alle famiglie. Da oltre mezzo secolo, il nostro Luna park fa tappa ad Alghero per la stagione estiva e da, qualche anno, anche per il periodo natalizio. Un appuntamento imperdibile e anche questa stagione sarà ricca di divertimento».Luciano Marengo, responsabile relazioni esterne, sottolinea invece che «l'intero Luna park attuerà i protocolli nazionali e regionali previsti per lo spettacolo viaggiante in relazione all'emergenza Covid. Ringraziamo ancora una volta la città di Alghero che ci ha dimostrato il suo affetto e il sostegno in un periodo difficile per tutti, caratterizzato dall'emergenza sanitaria».