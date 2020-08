Red 15:07 Dimissioni Fondazione: parla Stefania Salvatore Non si spegne la querelle politica scoppiata in seguito alle dimissioni di Stefania Salvatore dal Consiglio d´amministrazione della Fondazione Alghero. «Ho preso atto di concrete condizioni di incompatibilità ambientale», sottolinea la diretta interessata







Nella foto: Stefania Salvatore Commenti ALGHERO - Non si spegne la querelle politica scoppiata in seguito alle dimissioni di Stefania Salvatore dal Consiglio d'amministrazione della Fondazione Alghero. Stavolta, a parlare è la diretta interessata, che esordisce: «Facendo seguito alle mie “dimissioni”, dal Cda della Fondazione Alghero, desidero sintetizzare in questo comunicato le mie motivazioni».«Constatata l’impossibilità di esprimere il livello di servizio e professionalità, che erano state alla base della mia accettazione dell’incarico, durante lo svolgimento dello stesso, ho preso atto di concrete condizioni di incompatibilità ambientale. Con grande rammarico – spiega Salvatore - ho rassegnato le dimissioni per potermi concentrare su nuove sfide professionali. Lascio il ruolo con tristezza, alimentata anche dal tanto chiacchiericcio che non dà merito a chi con dedizione, senza remunerazione, ha creduto di poter dare un contributo di valore alla città di Alghero».«Per chiacchiericcio intendo anche quanto attribuitomi in relazione al bando per la stabilizzazione dei dipendenti della Fondazione, rispetto al quale sono sempre stata concorde. Il mio desiderio di servire con dedizione la città di Alghero rimane immutato. Non posso che augurare un buon lavoro a tutti i componenti della Fondazione e a chi la sostiene, per il concreto raggiungimento degli obiettivi. Ringrazio il sindaco Mario Conoci, unitamente a Monica Pulina e Giovanni Monti per l’opportunità avuta», conclude l'ex consigliere della Fondazione.Nella foto: Stefania Salvatore