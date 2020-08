Red 19:36 Fiamme ad Onani e Paulilatino Oggi, dieci incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle località C.Delogu e Sa Canaledda



CAGLIARI – Oggi (lunedì), dieci incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Onani e Paulilatino.



Il primo rogo è divampato attorno alle 11.45, nell'agro di Onani, in località C.Delogu, dove sono intervenuti tre elicotteri leggeri ed un elicottero pesante (Super Puma) provenienti dalle basi di Farcana, di Alà dei sardi, di Anela e di Fenosu, e due Canadair da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Bitti che, giunta sul posto con due unità ed un pick up, ha gestito, coadiuvata dal personale eliportato e dal Gauf di Nuoro, l'intervento a terra di quindici unità ripartite in sei squadre dell'agenzia Forestas dei cantieri di Crastazza, di Vallai, di Guzzurra e di Olunurra. Le fiamme hanno percorso circa 40ettari di bosco e pascoli arborati. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono attualmente in corso.



Il secondo incendio si è sviluppato alle 14.20 circa, nelle campagne di Paulilatino, in località Sa Canaledda, dove sono intervenuti un elicottero proveniente dalla base di Fenosu ed uno dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Ghilarza, con il personale elitrasportato. Sul posto, sono intervenuti la squadra del Gauf di Oristano, una squadra locale di Forestas, una della Compagnia barracellare di Paulilatino ed una dei Vigili del fuoco. Finora, le fiamme hanno percorso alcuni ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.