Red 18:08 Progetto Cambusa: ad Alghero, operativa l´app per i diportisti Il progetto Interreg, che ha la Camera di commercio di Sassari come capofila, ideato da Assonautica nord Sardegna, sostiene l'integrazione tra la filiera del turismo nautico e quella delle produzioni agroalimentari locali e di qualità. Monitor di ultima generazione nei porti di Alghero, Stintino, Cagliari, Porto Rotondo, Porto Cervo, Castelsardo e Bosa







E considerato il periodo di incertezza sullo svolgimento delle attività espositive dei prodotti agroalimentari, la promozione punta tutto sull’innovazione tecnologica: monitor di ultima generazione sono stati installati nei prestigiosi porti turistici della Sardegna ad Alghero, Stintino, Cagliari, Porto Rotondo, Porto Cervo, Castelsardo e Bosa. Tutte vetrine virtuali di prodotti agroalimentari di qualità. «Dovevamo dare un segnale che andasse oltre la pandemia in un progetto per il quale abbiamo lavorato a lungo – dice, non senza un pizzico di soddisfazione personale, Italo Senes, presidente di Assonautica nord Sardegna e da qualche settimana presidente nazionale facente funzioni - Cambusa rappresenta allo stesso tempo un servizio innovativo per il nostro territorio e un più che dinamico strumento promozionale per le aziende di eccellenza dell’agroalimentare. Obiettivo centrale del Progetto Interreg Cambusa, è stata la creazione di una rete di aziende pronta a potenziare i settori dedicati a migliorare i servizi in porto e la capacità di penetrazione delle aziende agroalimentari in nuovi mercati internazionali particolarmente interessanti. Nell’ambito del progetto, è stata realizzata un’applicazione con cui i diportisti potranno acquistare i prodotti agroalimentari e prenotare servizi (come un semplice posto barca) nei porti. Il sistema sarà supportato da un’organizzazione logistica che consente a chi fruisce dei servizi portuali di trovare la merce già in porto al momento dell'arrivo».



Commenti ALGHERO - Il progetto Interreg "Cambusa", che ha la Camera di commercio di Sassari come capofila, ideato da Assonautica nord Sardegna, sostiene l'integrazione tra la filiera del turismo nautico e quella delle produzioni agroalimentari locali e di qualità. La sfida, che si affronta anche in un momento del tutto particolare come quello legato al Covid-19 in maniera congiunta ed a livello transnazionale, è quella di creare un collegamento tra le due realtà attraverso il target turistico dei diportisti, che offrirà alle imprese un interessante e proficuo canale distributivo. A partire dall'app Cambusa, operativa e scaricabile sullo smartphone attraverso la quale qualsiasi diportista potrà acquistare e farsi consegnare i prodotti agroalimentari presenti all'interno della piattaforma, in totale sicurezza e libertà.