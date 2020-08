10/8/2020 Musica sulle Bocche con Enzo Favata Domenica 16 agosto, ad Alghero, Enzo Favata e The Crossing saranno i protagonisti dell´anteprima dell’edizione 2020 del festival jazz “Musica sulle Bocche” Appuntamento alle 21.30, a Lo Quarter, per una band che ha avuto un grande successo nel 2019 nella sua tournée in Giappone, al Festival jazz di Edimburgo, all’European jazz conference di Novara ed in una lunga tournée in Sud America, tra Brasile ed Uruguay