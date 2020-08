Red 14:52 Ferragosto a Sassari: Polizia locale al lavoro La Polizia locale di Sassari ha programmato una serie di azioni rivolte a vigilare sulla sicurezza di chi trascorrerà le festività di Ferragosto in città, nelle borgate ed in tutto il territorio comunale. Inoltre, saranno potenziati i controlli sulle spiagge per garantire la sicurezza dei bagnanti







Il rafforzamento delle attività di vigilanza vuole prevenire e reprimere le condotte illecite legate alla microcriminalità, soprattutto reati di natura predatoria: in questo periodo, la città semideserta facilita queste condotte criminose. Saranno monitorate costantemente le località in cui comunemente si registrano presenze significative: gli agenti opereranno allo scopo di fare rispettare le prescrizioni nazionali e locali per contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica: a questo proposito l'Amministrazione comunale raccomanda ancora una volta di rispettare le norme sul distanziamento sociale, il divieto di assembramenti, l'utilizzo di mascherine protettive nei luoghi chiusi e laddove non fosse possibile rispettare il distanziamento interpersonale contemplato dalla normativa vigente. La Centrale operativa sarà costantemente a disposizione dell’utenza per risolvere qualsivoglia problematica: potrà essere contattata sia al numero del pronto intervento 079/279161, sia al numero verde 800(615125.



Inoltre, proseguirà la campagna di sicurezza stradale con postazioni di controllo diffuse lungo l'area urbana. La Polizia locale utilizzerà sia etilometri, sia strumenti di controllo della velocità. Da qualche giorno, è in piena attività la campagna di sicurezza stradale "Operazione trasparenza", con controlli di velocità programmati lungo le strade del territorio comunale su cui annualmente si registrano i più alti livelli di incidentalità, ovvero su cui si sono verificati incidenti drammatici nel recente passato. Le attività si stanno effettuando con l'utilizzo del "telelaser", che costituisce uno strumento tecnologico di assoluta affidabilità: gli agenti sono così in grado di accertare la velocità di un veicolo in avvicinamento alla postazione di controllo, che circola anche a un chilometro di distanza, e contestano immediatamente l'illecito fermando l'auto del trasgressore. Questa esigenza è correlata alla escalation degli incidenti drammatici che si registrano durante le festività: velocità, ma anche guida disinvolta, alcol, droghe e stanchezza costituiscono inequivocabilmente le cause scatenanti. Tutte le azioni pianificate dalla Polizia locale di Sassari si pongono l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e stradale, ed il sentimento di sicurezza nella comunità locale.