A.B. 8:29 Tc Alghero: grande successo per il doppio giallo Una sessantina di partecipanti (divisi in due fasce, “Gold” e “Silver”), diretti dal giudice arbitro di circolo Giuseppe Calise, si sono dati battaglia in un torneo con la formula del long-set a 9game, con punto secco sul 40-40







Torneo che si è concluso con la vittoria della coppia Pietro Saba (vincitore anche lo scorso anno) e Daniele Simbula per il tabellone Gold, battendo 9-5 in finale Luciano Dettori e Flavio Melis. Nel tabellone Silver, vittoria un po’ a sorpresa per la coppia composta da Franco Broggi (al suo primo torneo di doppio) e Giovanni Cherchi, vincenti 9-2 in finale sui più esperti Gianfranco Fois e Donatella Fadda.



Complimenti anche ai vincitori dei tabelloni di “Fascia B” (i giocatori perdenti al primo turno). Nel Gold, vittoria in finale della coppia Calogero Ingrao ed Andrea Pittalis su Antonio Sanna e Francesco Fiori; nel Silver, Carla Porcu e Liborio Calcara hanno avuto la meglio su Sabrina Mura e Dante Bardino. Ora, grande attesa per il prossimo torneo, sempre di doppio, ma nel campo in terra battuta, che inizierà a fine mese, aperto a tutti i soci del club. Per ulteriori informazioni, si può telefonare in Segreteria.



