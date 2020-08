Red 22:26 Allerta meteo: Ferragosto bollente in Sardegna Fino alle 17.59 di domenica 16 agosto, per domani e dopodomani, si prevedono ancora sulla Sardegna valori di temperature massime diffusamente elevate e localmente molto elevate nelle zone interne



Commenti CAGLIARI - Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile-Settore Meteo, con un avviso di condizioni meteo avverse, ha annunciato che, fino alle 17.59 di domenica 16 agosto, per domani (sabato) e dopodomani, si prevedono ancora sulla Sardegna valori di temperature massime diffusamente elevate e localmente molto elevate nelle zone interne.