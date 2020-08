Red 7:07 Gioca 1,2milioni on-line, ma dichiara zero al Fisco L´uomo, nonostante non abbia dichiarato alcun reddito ed apparentemente non svolga alcuna attività economica o lavorativa, da marzo 2017 a marzo 2019 ha effettuato 3.346 operazioni di ricarica sul conto di gioco on-line per un importo pari ad 1,2milioni di euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i militari della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un residente nel capoluogo regionale, che ha evaso il Fisco per 1.202.000euro omettendo di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette. Il contribuente è stato individuato dopo le informazioni acquisite nel corso del quotidiano controllo del territorio, successivamente approfondite attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.



Proprio da questi riscontri sono subito emersi importanti indici di anomalia rappresentati dal fatto che l'uomo, nonostante non abbia dichiarato alcun reddito ed apparentemente non svolga alcuna attività economica o lavorativa, da marzo 2017 a marzo 2019 ha effettuato 3.346 operazioni di ricarica sul conto di gioco on-line per un importo pari ad 1,2milioni di euro.



Inevitabile l’avvio della verifica fiscale da parte delle Fiamme gialle, al termine della quale il contribuente è stato denunciato a piede libero per evasione fiscale, avendo omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette per gli anni 2017 e 2018. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza del significativo flusso di denaro nella disponibilità dell'uomo.