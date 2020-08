Red 10:14 Atterrato domenica il primo Bucarest-Cagliari Ieri pomeriggio, è atterrato alle 14.47 il volo della compagnia Wizz Air proveniente da Bucarest, che avvia per la prima volta un collegamento diretto tra l´aeroporto del capoluogo isolano e la Romania







«Pertanto, consideriamo di grande valore la nuova partnership con Wizz Air, tra le principali compagnie low fare europee, in grande sviluppo globale e che sta investendo considerevolmente sul nostro Paese. Ci auguriamo che il volo per Bucarest sia solo il primo tassello di una ulteriore espansione verso Oriente della nostra rete di destinazioni: l'Est Europeo infatti rappresenta un mercato molto interessante per i flussi turistici, sia in ingresso che in uscita, oltre che per i viaggi d'affari e il segmento Mice», ha concluso Branca. Commenti CAGLIARI - Ieri pomeriggio (domenica), è atterrato alle 14.47 il volo della compagnia Wizz Air proveniente da Bucarest, che avvia per la prima volta un collegamento diretto tra l'aeroporto di Cagliari e la Romania. La nuova rotta è stata inaugurata con la tradizionale cerimonia del “Water arch”, a segnare l’avvio della collaborazione con la compagnia ungherese, che opererà il volo di linea con una frequenza settimanale (la domenica), fino al 18 ottobre, per poi proseguire anche durante la stagione invernale.Grande compiacimento per il 43esimo collegamento internazionale nella stagione estiva in corso da parte dei vertici della Sogaer. L'amministratore delegato Renato Branca ha dichiarato: «Accogliamo con grande soddisfazione la prima rotta di Wizz Air sull'aeroporto di Cagliari da Bucarest. Il traffico passeggeri e gli scambi commerciali tra il sud Sardegna e la Romania, già oggi intensi in entrambe le direzioni, beneficeranno ora di un collegamento diretto tra il capoluogo sardo e la capitale rumena, che supporterà attivamente un mercato in forte crescita. La nostra soddisfazione deriva anche dal fatto che questo nuovo volo è una conferma di quanto il nostro territorio sia diventato appetibile a livello internazionale, pur in un periodo ancora critico per l’industria del trasporto aereo, che sta tentando con forza la ripresa».«Pertanto, consideriamo di grande valore la nuova partnership con Wizz Air, tra le principali compagnie low fare europee, in grande sviluppo globale e che sta investendo considerevolmente sul nostro Paese. Ci auguriamo che il volo per Bucarest sia solo il primo tassello di una ulteriore espansione verso Oriente della nostra rete di destinazioni: l'Est Europeo infatti rappresenta un mercato molto interessante per i flussi turistici, sia in ingresso che in uscita, oltre che per i viaggi d'affari e il segmento Mice», ha concluso Branca.