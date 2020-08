Red 20:04 Fiamme a Guspini e Bottida Oggi, tredici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nella zona industriale di Guspinu ed a sud di Bottida



CAGLIARI - Oggi (lunedì), tredici incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nella zona industriale di Guspinu ed a sud di Bottida.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Guspini. Nella zona industriale del paese è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Guspini, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas e tre dei Vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato anche l'area adiacente ad un capannone generando molto fumo. L'invio tempestivo del mezzo aereo ha garantito che l'incendio non si propagasse. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.30.



In questi minuti, è stato fatto decollare dal Corpo forestale l'elicottero della base di Anela per intervenire in un incendio a sud di Bottida. Sul posto, il Dos del Cfva sta coordinando l'intervento unitamente al personale forestale elitrasportato.