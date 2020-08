Red 8:15 Frodi on-line: una denuncia a Bitti I Carabinieri della locale Stazione, al termine di complesse indagini tecniche, hanno denunciato in stato di libertà una persona per frode informatica. I 2mila euro sottratti ad una ragazza del paese sono stati individuati sul conto di una carta prepagata intestato ad un 25enne napoletano, già noto alle Forze dell’ordine



BITTI - I Carabinieri della Stazione di Bitti, al termine di complesse indagini tecniche, hanno denunciato in stato di libertà una persona per frode informatica. L’indagine ha avuto inizio quando una ragazza originaria del piccolo centro barbaricino, nel stipulare una polizza Rc auto on-line si era accorta che le erano stati sottratti circa 2mila euro.



Immediati accertamenti da parte dei militari di Bitti hanno consentito di tracciare i movimenti del denaro che, anche se in forma elettronica, è stato individuato sul conto di una carta prepagata intestato ad un 25enne napoletano, già noto alle Forze dell’ordine. La ricerca del denaro sottratto illecitamente, resa ulteriormente difficoltosa dalle raffinate tecniche di occultamento messe in atto dal truffatore, ha permesso di riscontrare che il l'uomo aveva colpito anche decine di malcapitati nel resto d’Italia che, desiderosi di risparmiare nell’acquisto di prodotti assicurativi, si son trovati ad affrontare ammanchi di denaro ben più copiosi.