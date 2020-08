Cor 12:18 Cane in spiaggia a Stintino: multa e ricorso La coppia si è rivolta all´Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che provvederà nei prossimi giorni a scrivere il ricorso rivolto al sindaco di Stintino. Duro il commento del presidente dell´Associazione Lorenzo Croce



Commenti STINTINO - Cento euro di multa per aver portato in spiaggia il cane. Questa l'amara sorpresa di una coppia di turisti romani in vacanza a Stintino in Sardegna. La coppia si è rivolta all'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che provvederà nei prossimi giorni a scrivere il ricorso rivolto al sindaco di Stintino. Duro il commento del presidente dell'Associazione Lorenzo Croce: «In un'annata dove il turismo latita ci pare veramente quantomeno strano che i pochi turisti presenti vengano per giunta vessati con multe di cento euro solo perchè stanno in spiaggia con il loro cagnolino, tra l'altro in assenza di divieti espliciti come prevede la legge, ma tant'è in questa fine estate sono molti i posti disponibili anche sulle spiagge sarde, e molti sindaci disponibili a chiudere un occhio anche sulla presenza dei cani in spiaggia, tolga il sindaco questa sanzione altrimenti come nostro dovere informeremo i turisti con i cani al seguito che li vengono multati se scendono in spiaggia con fido».