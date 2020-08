Red 18:12 Inizia il week-end Dall´altra parte del mare Sarà una giornata ricca di appuntamenti quella di domani. Si inizierà, nello spazio all’aperto della Libreria Cyrano, con un “Aperitivo con l’autrice”: ospite Carla Fiorentino. Poi, triplo appuntamento nel Piazzale Lo Quarter







Commenti ALGHERO - Sarà una giornata ricca di appuntamenti quella di domani, sabato 22 agosto, con il festival "Dall'altra parte del mare". Si comincia alle 19.15, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, con un "Aperitivo con l'autrice". Carla Fiorentino converserà con i lettori del "Circolo Bergerac" del suo romanzo "I tonni non nuotano in scatola". Fiorentino torna al romanzo, scegliendo la sua Sardegna, terra burbera e riservata, e uno dei suoi riti più antichi come ambientazione, la tonnara. Un romanzo avvincente, che ha il colore smeraldo del mare e l'odore rosso del sangue, in grado di coniugare risate e lacrime attraverso una galleria di personaggi che restano nel cuore. Durante l'evento, verrà presentato e offerto al pubblico il cocktail creato per il festival dal barman Giuseppe Torturu, utilizzando il nuovissimo aperitivo sardo delle Tenute Sella & Mosca.Alle 21, il festival si sposta nel Piazzale Lo Quarter, in Largo San Francesco, per i tre appuntamenti serali. Apre la serata Sandro Bonvissuto, che presenterà il suo nuovo romanzo "La gioia fa parecchio rumore", accompagnato da Emiliano Di Nolfo. Un grande ritorno alla narrativa, quello di Bonvissuto, che racconta la storia di un ragazzo, nato negli Anni Settanta e cresciuto in una famiglia romanista.Alle 21.50, sarà la volta di Diego De Silva, che converserà con Elias Vacca del suo romanzo "I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)". La nuova avventura di Vincenzo Malinconico, l'avvocato creato dallo scrittore napoletano e tanto amato dai lettori italiani. Chiuderà la serata, alle 22.40, il primo dei due appuntamenti dedicati a alla raccolta di racconti "Giallo sardo", con Ciro Auriemma, Eleonora Carta, Elias Mandreu e Renato Troffa.