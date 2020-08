Red 21:11 Ventotto incendi nell´Isola Tanti i roghi che oggi hanno ferito la Sardegna. Di questi, dieci hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Cagliari, di Gesturi, di Sassari, di Paulilatino, di Oniferi, di Torpè, di Ballao, di Carbonia, di Sennariolo e di Cuglieri



CAGLIARI – Sono stati ventotto gli incendi che oggi (venerdì) hanno ferito la Sardegna. Di questi, dieci hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Cagliari, di Gesturi, di Sassari, di Paulilatino, di Oniferi, di Torpè, di Ballao, di Carbonia, di Sennariolo e di Cuglieri.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Cagliari, in località Bagni di Giorgino, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cagliari, coadiuvata dal personale eliportato e da una squadra di volontari dell'associazione Nos di Quartu Sant'Elena. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di vegetazione retrodunale e sterpaglie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.10.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Gesturi, in località Pranu 'e Sa giara, dove sono intervenuti tre elicotteri (di cui due leggeri ed uno pesante SuperPuma) provenienti dalle basi di Fenosu, di Villasalto e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Barumini, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale nucleo Gauf di Cagliari, da una squadra di Forestas dei cantieri di Barumini, e due delle Compagnie barracellari di Barumini e di Tuili. Le fiamme hanno percorso circa 10ettari di pascolo cespugliato a lentisco, coltivi e una minima parte, non stimata, di soprassuolo a roverella. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.15.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Sassari, in località Palmadula, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sassari, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas dei cantieri locali, una della Compagnia barracellare ed una dei Vigili del fuoco. Le fiamme hanno percorso circa 0,3ettari di macchia e coltivi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.10.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Paulilatino, in località Giogufrau, dove sono intervenuti due Canadair di stanza a Olbia e due elicotteri provenienti dalle basi di Bosa e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale della Stazione di Seneghe, da due squadre di Forestas dei cantieri di Pualilatino e di Santu Lussurgiu, due delle Compagnie barracellari di Paulilatino e di Santu Lussurgiu, una dei Vigili del fuoco di Ghilarza ed una di volontari dell'associazione Società Sardegna Centrale di Oristano. Le fiamme hanno percorso circa mezzo ettaro di macchia mediterranea e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.20.



Il quinto rogo si è sviluppato nell'agro di Oniferi, in località Tanca Manna, dove sono intervenuti due Canadair di stanza a Olbia e quattro elicotteri (tre leggeri e un SuperPuma) provenienti dalle basi di Farcana, di Sorgono, di Fenosu e di Anela. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Orani, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale nucleo Gauf di Nuoro, da una squadra di Forestas di Nuoro e due di volontari delle associazioni Vab di Nuoro e Prot civile Nuorese. L’incendio è in corso, ma sotto controllo, e ha percorso circa 30ettari (dato da definire) di pascolo alberato a roverella, macchia e seminativi.



Il sesto incendio si è registrato nelle campagne di Torpè, in località Nuraghe San Pietro, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Lula, coadiuvata dal personale eliportato e da una squadra di Forestas dei cantieri di Torpè Usinavà. Lefiamme hanno percorso circa 3ettari di oliveto e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.



Il settimo rogo è divampato nell'agro di Ballao, in località Pala 'e Corra, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre di Forestas dei cantieri di Escalaplano e di Armungia. L’incendio, causato da una cornacchia che ha procurato un corto circuito della linea elettrica di media tensione, ha interessato le pertinenze di un'azienda zootecnica (300metri quadri circa) e una catasta di legname. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.05.



L'ottavo incendio si è sviluppato nelle campagne di Carbonia, in località Podere San Vito, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Carbonia, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale della Stazione di Iglesias e da due squadre di volontari delle associazioni Gev Villamassargia e Soccorso Iglesias. Le fiamme hanno percorso circa 1,5ettari di stoppie e un filare di Eucalyptus sp. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.40.



Il nono rogo si è registrato nell'agro di Sennariolo, in località Funtana Selamare, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cuglieri, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo Gauf di Oristano, da tre squadre di Forestas dei cantieri di Scano Montiferro, di Cuglieri e di Tresnuraghes, due delle Compagnie barracellari di Scano Montiferro e di Tresnuraghes, ed una dei Vigili del fuoco di Cuglieri. Le fiamme hanno percorso una superficie di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.05.



Il decimo incendio è divampato nelle campagne di Cuglieri, in località Sa Tanca manna, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Bosa e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cuglieri, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadre di Forestas dei cantieri di Cuglieri, di Tresnuraghes e di Scano Montiferro, una della Compagnia barracellare di Cuglieri ed una dei Vigili del fuoco di Cuglieri. L’incendio sta interessando una superficie a macchia mediterranea e pascolo alberato a sughera ed è tuttora in corso, ma sotto controllo.