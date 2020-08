Red 13:25 Oristano: 18 posti gratuiti per acconciatori L´iniziativa, rivolta ai ragazzi dai quindici ai diciotto anni d´età, inserita in “Garanzia giovani”, è sostenuta dalla Regione autonoma della Sardegna. Al via le iscrizioni







Per partecipare, i ragazzi, residenti in Sardegna, devono possedere la licenza media, aver aderito al programma Garanzia giovani in uno dei Centri per l'impiego sul territorio regionale, Informazioni o altri uffici abilitati, e infine la sottoscrizione del patto di servizio, sempre nei Cpi. Interessante il metodo didattico proposto: a tutti i partecipanti e ai docenti verrà fornito un tablet, così da poter studiare senza l'utilizzo di libri e l'utilizzo dunque di materiali per lo studio completament digitali. Inoltre, i ragazzi saranno coinvolti in un percorso di “gamification”, ovvero una modalità educativa consolidata da Formatica e mutuata dal mondo dei videogiochi, che permette di poter fare esperienza e apprendimento in modo coinvolgente.



Ci sono anche importanti collaborazioni con il Cnr di Pisa, relativamente al percorso “Avatar” per il benessere degli studenti, e con l'associazione “Libera contro le mafie”: verrà proposto ai ragazzi un percorso sulla legalità, che culminerà con un soggiorno di una settimana in un bene confiscato, oltre a partecipare gratuitamente e in maniera facoltativa a un campo di impegno e formazione della durata di una settimana, nell'ambito del progetto “E!State liberi!”. Per poter aderire, è possibile chiedere informazioni a Formatica, tramite la referente Laura Loffredo (loffredo@formatica.it, 050/580187, 370/3690539) oppure ad Artigianservice (0783/300296, formazione@artigianservice.it). Le persone interessate all’offerta formativa dovranno dichiarare di voler partecipare al percorso formativo d’interesse mediante l’apposito applicativo, reso disponibile sul Sil Sardegna per la compilazione e l’inoltro della Domanda di partecipazione telematica, secondo le modalità specificate nella sezione dedicata del medesimo portale. Commenti ORISTANO – A Oristano è arrivata l'opportunità per diciotto ragazzi tra i quindici e i diciotto anni compiuti per apprendere gratuitamente il mestiere di acconciatore grazie a una nuova azione relativa al programma “Garanzia giovani”. A erogarla sarà l'agenzia Formatica, con i partner Artigianservice e Sps Formazione, grazie a un corso triennale gratuito sostenuto dalla Regione autonoma della Sardegna. L'iniziativa prevede tre annualità da 990 ore, di cui 400 di impresa formativa simulata e di altre 1100 ore di stage in aziende nel biennio finale. Le ore di didattica saranno ospitate dalla sede di Artigianservice, in Vcolo Mariano, a Oristano e, al termine del triennio, verrà rilasciata dalla Regione una qualifica professionale di operatore di livello 3Eqf.Per partecipare, i ragazzi, residenti in Sardegna, devono possedere la licenza media, aver aderito al programma Garanzia giovani in uno dei Centri per l'impiego sul territorio regionale, Informazioni o altri uffici abilitati, e infine la sottoscrizione del patto di servizio, sempre nei Cpi. Interessante il metodo didattico proposto: a tutti i partecipanti e ai docenti verrà fornito un tablet, così da poter studiare senza l'utilizzo di libri e l'utilizzo dunque di materiali per lo studio completament digitali. Inoltre, i ragazzi saranno coinvolti in un percorso di “gamification”, ovvero una modalità educativa consolidata da Formatica e mutuata dal mondo dei videogiochi, che permette di poter fare esperienza e apprendimento in modo coinvolgente.Ci sono anche importanti collaborazioni con il Cnr di Pisa, relativamente al percorso “Avatar” per il benessere degli studenti, e con l'associazione “Libera contro le mafie”: verrà proposto ai ragazzi un percorso sulla legalità, che culminerà con un soggiorno di una settimana in un bene confiscato, oltre a partecipare gratuitamente e in maniera facoltativa a un campo di impegno e formazione della durata di una settimana, nell'ambito del progetto “E!State liberi!”. Per poter aderire, è possibile chiedere informazioni a Formatica, tramite la referente Laura Loffredo (loffredo@formatica.it, 050/580187, 370/3690539) oppure ad Artigianservice (0783/300296, formazione@artigianservice.it). Le persone interessate all’offerta formativa dovranno dichiarare di voler partecipare al percorso formativo d’interesse mediante l’apposito applicativo, reso disponibile sul Sil Sardegna per la compilazione e l’inoltro della Domanda di partecipazione telematica, secondo le modalità specificate nella sezione dedicata del medesimo portale.