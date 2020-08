Red 14:46 Sessant´anni fa, lo Retrobament Viatge del Retrobament: sessant´anni fa Alghero viveva una pagina storica che riscopriva e riallacciava il rapporto con la Catalogna. Le parole del sindaco Mario Conoci







«La Virginia de Churruca, intorno alle dieci del mattino, entrò nella rada di Alghero. Centinaia di imbarcazioni da diporto issarono il gran pavese, le “Quatre Barres” e andarono incontro al bastimento». Scriveva così Antoni Simon Mossa nell’articolo intitolato “Crònica del Cruer” (Cronaca della crociera) scritto in lingua catalana e pubblicato nel periodico “Algherese Renaixença Nova” (Nuova Rinascita) nel gennaio 1961.



