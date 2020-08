Red 15:12 Wwf punta sul Parco eolico Sulcis «Sostenere le fonti rinnovabili per affrontare la crisi climatica e per favorire lo sviluppo sostenibile dell´Isola», dichiarano i rappresentanti nazionali dell´associazione ambientalista







«Tutti si dichiarano d’accordo su questo punto – proseguono - ma poi scatta un perverso meccanismo per cui le uniche buone energie rinnovabili son quelle fatte a casa degli altri, fuori dal proprio territorio. Questo è quanto sta accadendo anche in Sardegna, dove il confronto sul parco eolico previsto al largo delle coste sud-occidentali è caratterizzato più da argomenti ideologici che non da valutazioni puntuali ed oggettive. Dibattito che appare ancora più singolare, soprattutto se si considera che le obiezioni paesaggistiche sono state avanzate dalla Regione Sardegna, cioè dallo stesso soggetto che ha stravolto la Legge Paesaggistica regionale sino al punto da farselo impugnare dallo Stato. Non v’è dubbio che si tratta di un progetto importante, di grandi dimensioni, le cui valutazioni sono ancora in corso. Ma non vi è altrettanto dubbio sul fatto che parlare di “impatti visivi” a distanza di 19miglia marine dalla costa significa strumentalizzare un aspetto percettivo tutto da dimostrare dal momento che, sebbene si parli di torri di circa 280metri queste, a 35chilometri di distanza possono risultare, in giornate di tempo buono e cielo terso, come poco più di un segno all’orizzonte».



«Non si valuta abbastanza invece l'aspetto innovativo del progetto che prevede piattaforme galleggianti per sostenere le torri, e già questo indica come si tratti di impianti che in futuro possono avere una possibilità di rimozione certamente più facilitate che non le strutture tradizionali. I 504MegaWatt installati nelle quarantadue torri costituiscono certamente un impianto energetico di produzione industriale, ma non si può pensare che il superamento degli impianti ad energia fossile avvenga senza prevedere impianti su scala industriale per far fronte alle esigenze sia della popolazione, sia del sistema produttivo. Il Wwf – concludono gli ambientalisti - auspica che tutte le istituzioni collaborino per far sì che la Sardegna divenga un laboratorio di innovazione e decarbonizzazione».