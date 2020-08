Cor 17:09 Incidente mortale all´alba a Olbia Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale intervenuta per i rilievi dell´incidente, intorno alle 4.30 il centauro avrebbe tamponato l´auto a forte velocità incastrandosi sul lunotto posteriore dell´auto



Commenti OLBIA - Incidente mortale questa mattina (mercoledì) sulla strada per Pittulongu. Un motociclista di 18 anni, Lorenzo Buffa di Golfo Aranci, si è schiantato contro un'auto che lo precedeva. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale intervenuta per i rilievi dell'incidente, intorno alle 4.30 il centauro avrebbe tamponato l'auto a forte velocità incastrandosi sul lunotto posteriore dell'auto. I quattro giovani a bordo della vettura si sono immediatamente fermati e hanno chiamato i soccorsi.